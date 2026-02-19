Benessere psicologico punteggi bassi tra i giovani nei paesi industrializzati | tra salute mentale e scopo della vita Lo studio

Il Global Flourishing Study del 2025 rivela che i giovani nei paesi industrializzati mostrano punteggi bassi di benessere psicologico, con una forte correlazione tra salute mentale e senso di scopo. Dati alla mano, in alcune nazioni come gli Stati Uniti e il Regno Unito, molti giovani si sentono insoddisfatti e privi di motivazione. Lo studio ha analizzato oltre 200.000 partecipanti, con risultati che indicano una crescente crisi tra i più giovani. La ricerca approfondisce le differenze tra le varie fasce d’età e le condizioni sociali.

La prima ondata del Global Flourishing Study, pubblicata nel 2025 su Nature Mental Health, consente per la prima volta un’analisi comparativa della qualità della vita lungo l’intero arco dell’età adulta in 22 Paesi e oltre 200.000 partecipanti. Tra i risultati più rilevanti emerge un dato ricorrente: in molti contesti i giovani adulti riportano punteggi medi inferiori rispetto alle fasce più mature. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

