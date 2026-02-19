Benessere psicologico punteggi bassi tra i giovani nei paesi industrializzati | tra salute mentale e scopo della vita Lo studio

Il Global Flourishing Study del 2025 rivela che i giovani nei paesi industrializzati mostrano punteggi bassi di benessere psicologico, con una forte correlazione tra salute mentale e senso di scopo. Dati alla mano, in alcune nazioni come gli Stati Uniti e il Regno Unito, molti giovani si sentono insoddisfatti e privi di motivazione. Lo studio ha analizzato oltre 200.000 partecipanti, con risultati che indicano una crescente crisi tra i più giovani. La ricerca approfondisce le differenze tra le varie fasce d’età e le condizioni sociali.