Benessere psicologico punteggi bassi tra i giovani nei paesi industrializzati | tra salute mentale e scopo della vita Lo studio
Il Global Flourishing Study del 2025 rivela che i giovani nei paesi industrializzati mostrano punteggi bassi di benessere psicologico, con una forte correlazione tra salute mentale e senso di scopo. Dati alla mano, in alcune nazioni come gli Stati Uniti e il Regno Unito, molti giovani si sentono insoddisfatti e privi di motivazione. Lo studio ha analizzato oltre 200.000 partecipanti, con risultati che indicano una crescente crisi tra i più giovani. La ricerca approfondisce le differenze tra le varie fasce d’età e le condizioni sociali.
La prima ondata del Global Flourishing Study, pubblicata nel 2025 su Nature Mental Health, consente per la prima volta un'analisi comparativa della qualità della vita lungo l'intero arco dell'età adulta in 22 Paesi e oltre 200.000 partecipanti. Tra i risultati più rilevanti emerge un dato ricorrente: in molti contesti i giovani adulti riportano punteggi medi inferiori rispetto alle fasce più mature.
Qualità della vita, si vive meglio nei paesi emergenti che in quelli industrializzati. Il Pil e il nodo delle relazioni umane. Lo studioLo studio pubblicato nel 2025 su Nature Mental Health rivela che nelle nazioni emergenti si registra una qualità della vita superiore rispetto ai Paesi industrializzati.
Ricerca di lavoro e salute mentale: il 42% degli italiani dichiara impatti negativi sul benessere psicologico, con stress e frustrazione legati a tempi lunghi e scarsa trasparenzaSecondo uno studio di Unobravo, il 42% degli italiani in cerca di lavoro riferisce un impatto negativo sulla propria salute mentale.
Benessere psicologico al lavoro: ecco perché le aziende dovrebbero eleggerlo a prioritàUn dato inconfutabile: dal primo lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19, le richieste di supporto psicologico per professionisti e addetti aziendali italiani sono progressivamente aumentate
LE PAROLE CURANO: RISCOPRIAMO LA COMUNICAZIONE GENTILE Vivere insieme significa, prima di tutto, comunicare. Ma come lo facciamo La gentilezza non è solo una forma di cortesia, è un potente strumento di benessere psicologico e armonia soc
La nutrizione ha un ruolo fondamentale sul benessere psicologico del paziente oncologico e sulla risposta alle terapie. Ce ne parla Paolo Pedrazzoli, Direttore Dip. Oncologico - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.