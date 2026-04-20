Salute Greco SIdR | Longevità fattore critico non assicura fertilità

Un esperto di salute ha spiegato che, sebbene la longevità sia un dato in crescita, questa non garantisce automaticamente la fertilità. La differenza tra età biologica e capacità riproduttiva riguarda uomini e donne e dipende da vari fattori. La prevenzione e le visite regolari sono strumenti fondamentali per monitorare la salute riproduttiva. Gli studi si concentrano sulle caratteristiche della longevità e sul suo impatto sulla fertilità.

Fertilità e longevità: gli esperti spiegano il divario tra età biologica e capacità riproduttiva e il ruolo della prevenzione nella salute di uomini e donne.. “ Oggi la longevità rappresenta un importante indicatore di benessere e progresso sociale, tuttavia, vivere di più non significa necessariamente essere fertili più a lungo. Il sistema riproduttivo, infatti, non è allineato con l’aumento dell’aspettativa di vita, perché le cellule germinali vanno incontro a un processo di invecchiamento biologico inevitabile”. Lo ha detto Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.) e professore di Ginecologia e Ostetricia all’Università UniCamillus di Roma, intervenendo a Rai Radio2 al programma “ Radio2 InForma “.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Salute. Greco (S.I.d.R.): “Longevità fattore critico, non assicura fertilità” Notizie correlate Salute maschile: screening fertilità per i neo-diciottenniCosa: Un progetto innovativo di screening andrologico e prevenzione della fertilità maschile. Leggi anche: Salute, sesso e fertilità: lo screening per i diciottenni alla Asl Roma 1 Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Salute. Greco (S.I.d.R.): Longevità fattore critico, non assicura fertilità; Cortina di silenzio sui risultati dell’indagine diagnostica sullo stato di salute del Teatro Greco; Benessere dei minori: esperti dell’Asl a confronto a Torre del Greco; Teatro greco, preoccupa la salute delle pietre: i risultati delle indagini restano segreti. Salute. Greco (S.I.d.R.): Longevità fattore critico, non assicura fertilitàOggi la longevità rappresenta un importante indicatore di benessere e progresso sociale, tuttavia, vivere di più non significa necessariamente essere ... affaritaliani.it Ecco l’ultima castroneria del segretario alla salute #Kennedy. “Bere bevande a zero zuccheri aiuta a uccidere le cellule dell’autismo” Se non ci fosse…bisognerebbe inventarlo. E mandarlo al circo - facebook.com facebook Cambiare vita per migliorare la salute. Quando è il momento giusto per iniziare x.com