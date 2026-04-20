Salute Greco SIdR | Longevità fattore critico non assicura fertilità

Da puntomagazine.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto di salute ha spiegato che, sebbene la longevità sia un dato in crescita, questa non garantisce automaticamente la fertilità. La differenza tra età biologica e capacità riproduttiva riguarda uomini e donne e dipende da vari fattori. La prevenzione e le visite regolari sono strumenti fondamentali per monitorare la salute riproduttiva. Gli studi si concentrano sulle caratteristiche della longevità e sul suo impatto sulla fertilità.

Fertilità e longevità: gli esperti spiegano il divario tra età biologica e capacità riproduttiva e il ruolo della prevenzione nella salute di uomini e donne.. “ Oggi la longevità rappresenta un importante indicatore di benessere e progresso sociale, tuttavia, vivere di più non significa necessariamente essere fertili più a lungo. Il sistema riproduttivo, infatti, non è allineato con l’aumento dell’aspettativa di vita, perché le cellule germinali vanno incontro a un processo di invecchiamento biologico inevitabile”. Lo ha detto  Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.) e professore di Ginecologia e Ostetricia all’Università UniCamillus di Roma, intervenendo a Rai Radio2 al programma “ Radio2 InForma “.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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