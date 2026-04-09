L’Asl Roma 1 ha avviato uno screening dedicato ai diciottenni che include controlli sulla salute, il sesso e la fertilità. L’obiettivo è offrire ai giovani un punto di riferimento per affrontare questioni legate al benessere sessuale e riproduttivo. La proposta mira a facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi sanitari, contribuendo a prevenire eventuali problemi legati a queste aree.

Sesso e salute sono legati a doppio filo, ma non è facile parlarne ai giovani. Ecco perché l’ultima iniziativa della Asl Roma 1 è davvero interessante. Nel mirino la salute andrologica e la protezione della fertilità, attraverso un progetto innovativo di screening rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori. Obiettivo, intercettare precocemente patologie come il varicocele – che colpisce il 10-20% dei giovani – e promuovere corretti stili di vita. L’iniziativa vede sanità, scuola e Rotary Club di Roma alleati per la tutela della salute riproduttiva nelle giovani generazioni. Consideriamo che, dopo la fine della leva obbligatoria, soprattutto i ragazzi passano dal pediatra a zero controlli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, sesso e fertilità: lo screening per i diciottenni alla Asl Roma 1

Festa della Donna, Asl Roma 3 e AS Roma insieme: l’open day per gli screeningOstia, 4 febbraio 2026 – Torna anche quest’anno la collaborazione tra ASL Roma 3 e AS Roma per la promozione della salute e del benessere femminile.

La casa della salute mobile della Asl fa tappa a Pianella: orari e requisiti per screening e visite gratuiteGli esami sono gratuiti, saranno effettuati dalle ore 9 alle 17 e non necessitano di prenotazione.

ASL Roma 1, al via un programma di screening andrologico per i neo-diciottenniROMA - La salute andrologica dei giovani esce dai tabù ed entra nelle scuole e nelle Case della Comunità. La ASL Roma 1 lancia un progetto innovativo di screening e prevenzione rivolto ai ragazzi dell ... laprovinciacr.it

Autismo: Di Pietro (Asl Roma 6), la valutazione multidimensionale deve tenere insieme salute, scuola e inclusione socialeUna criticità reale è che il budget di progetto comprende due grandi finanziamenti separati - quello della Asl per la salute e quello dell’ente locale per l’inclusione sociale - e mettere insieme que ... agensir.it