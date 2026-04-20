Salute della donna una settimana di visite gratuite negli ospedali di Verona

Nell'ambito della promozione della salute femminile, gli ospedali di Verona offrono una settimana di visite gratuite presso i reparti di Borgo Trento e Borgo Roma. L'iniziativa, promossa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria, si svolge annualmente e coinvolge diverse specialità dedicate alle donne. Durante questa settimana, le donne possono sottoporsi a controlli e visite senza costi, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura della salute femminile.

Anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona aderisce all’Open week dedicata alla salute femminile, nei reparti di Borgo Trento e Borgo Roma.L’iniziativa è stata organizzata da Fondazione Onda ETS, in occasione dell'11a Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Settimana della Salute Donna: screening e visite gratuite negli ospedali della Asl BariUna rete di prevenzione che si snoda tra il capoluogo e la provincia, mettendo al centro il benessere femminile. Salute della donna: al San Pio una settimana di visite gratuiteTempo di lettura: 3 minutiIl San Pio di Benevento aderisce all’ Open Day dal 22 al 29 aprile sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Salute della donna: dal 22 al 29 aprile incontri, visite ed esami gratuiti in Aoup; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna; Open week sulla salute della donna. Settimana della Salute Donna: screening e visite gratuite negli ospedali della Asl BariDal 22 al 29 aprile, cinque presidi del territorio offrono servizi clinici e diagnostici gratuiti nell’ambito dell’Open Week promossa dalla Fondazione Onda ... baritoday.it Salute della donna: una settimana di visite gratuite ed eventi dall'Azienda Ospedaliera di ModenaSocietà: Dalla prevenzione cardiovascolare alla dermatologia all urologia. Numerose le possibilità a disposizione dei cittadini: online anche contenuti video realizzati dai professionisti. Ecco dove e ... lapressa.it In occasione dell'Open week Salute della Donna, dal 22 al 29 aprile, saranno offerte visite gratuite a Borgo Trento e Borgo Roma con decine di specialità. #veronanetwork #news #salutedonna #openweek - facebook.com facebook Il 22 APRILE per la 11ª Giornata nazionale della Salute della Donna, campagna di prevenzione cardiovascolare e promozione della salute attraverso l’attività sportiva per donne di tutte le età in collaborazione con l'Unità di Cardiologia Preventiva e Medicina d x.com