Salone del Mobile una storia di design e affermazione internazionale | i numeri

Nel 2025, il Salone del Mobile ha accolto più di 300 mila visitatori, attirando espositori da 37 paesi diversi. Sono stati circa 2.100 gli espositori presenti, con una presenza internazionale che si avvicina al 70 per cento. L'evento si conferma come uno dei principali appuntamenti nel settore del design, offrendo una vetrina globale per aziende e creativi provenienti da tutto il mondo.

Nel 2025 il Salone del Mobile ha registrato oltre 300 mila visitatori, con circa 2.100 espositori provenienti da 37 paesi e una quota internazionale che ha sfiorato il 70%. Non è un record per l’evento, ma dopo la crescita degli anni ‘10 e lo shock della pandemia, il Salone ha iniziato a stabilizzarsi su scala globale. Da fiera europea a piattaforma internazionale. All’inizio degli anni 2000 il Salone era già un evento internazionale, ma con dimensioni più contenute. I visitatori si attestavano intorno ai 200–250.000, mentre gli espositori erano poco più di 1.500. Anche la superficie espositiva era inferiore rispetto a oggi, con una struttura meno estesa e meno articolata.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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