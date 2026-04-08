Durante le festività pasquali, il comprensorio del Trasimeno ha registrato un aumento di visitatori, con molti italiani che hanno optato per la formula last minute. I dati indicano un bilancio positivo per il numero di turisti e un inizio di stagione che si presenta promettente. La zona ha visto un afflusso consistente di persone, segnalando un affermarsi di un trend di prenotazioni dell’ultimo minuto.

Il comprensorio del Trasimeno archivia le festività pasquali con un bilancio decisamente positivo, segnando un avvio di stagione incoraggiante. La Nazione ha sentito i rappresentanti dei settori più incisivi, raccogliendo i dati di un comparto quello della ospitalità turistica che si conferma trainante per l’intera regione. Il mondo degli agriturismi ha vissuto giornate di "sold out", specialmente sul fronte della ristorazione. Il richiamo della campagna e del cibo di qualità ha spinto molti turisti di prossimità verso vacanze di tipo " esperienziale ". Secondo l’analisi di Coldiretti e Terranostra, l’attuale scenario internazionale ha agito da volano per la riscoperta dei borghi locali, trasformando il Trasimeno in un rifugio sicuro all’insegna della tranquillità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di turisti al Trasimeno: "Tanti visitatori italiani con la formula del last minute"

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