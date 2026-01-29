Fondi Cipess Ferrante Mit | Riassegnati 100 milioni per metro Salerno e fondi dighe Cilento

Il ministro Ferrante annuncia che il Cipess ha riassegnato 100 milioni di euro per completare la metropolitana di Salerno. L’obiettivo è accelerare i lavori e portare a termine l’opera, una delle grandi priorità per la mobilità in Campania. Ferrante sottolinea che si tratta di un passo importante, che dimostra l’impegno del governo nel potenziare le infrastrutture nella regione, con risorse già disponibili e pronte a essere spese.

