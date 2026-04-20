A Salerno, il 22 aprile si terrà presso la Casa del Volontariato la presentazione del libro di Francesco Soverina dedicato alle “onde lunghe della storia”. L’autore dialogherà con Alfonso Conte e Rosa Maria Grillo, in preparazione alle celebrazioni del 25 Aprile. L’evento si inserisce nel programma di commemorazioni che si svolgono in città, con l’obiettivo di approfondire i temi legati alla Resistenza e alla Liberazione.

Appuntamento il 22 aprile alla Casa del Volontariato con l’autore Francesco Soverina. Dialogano Alfonso Conte e Rosa Maria Grillo in vista delle celebrazioni della Liberazione.. In preparazione del 25 Aprile, Memoria in Movimento, l’Anpi CGIL Salerno, l’Anpi Alfonso Gatto Salerno, il 22 Aprile presenteranno il libro “ Le onde lunghe della storia. Dall’età contemporanea al tempo presente”, di Francesco Soverina presso la Casa del Volontariato di Salerno, in via Patella (traversa del Corso Vittori Emanuele, all’altezza del civico 90) Il libro di Soverina, storico del mondo contemporaneo, è articolato in quattro capitoli e ci parla dell’Italia Fascista, della Resistenza, della guerra di Spagna, dell’ascesa di Hitler al potere, del Cile di Allende e, nell’ultima parte, del mondo tra il XX e il XXI secolo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salerno, verso il 25 Aprile la presentazione del libro di Soverina sulle “onde lunghe della storia”

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