Vinyl Market da Wao Isola - con oltre 25.000 dischi in esposizione e presentazione del libro Questa non è una discoteca La storia del cbgb

WAO Isola ospita il Vinyl Market, un evento mensile organizzato in collaborazione con Records Family Groove, che riunisce oltre 25.000 dischi in esposizione. Durante l’evento viene anche presentato il libro “Questa non è una discoteca. La storia del cbgb”. L’appuntamento si svolge negli spazi di coworking di WAO Isola, attirando appassionati e collezionisti di musica.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend WAO Isola e Records Family Groovepresentano: Vinyl MarketNegli spazi di coworking WAO Isola torna Vinyl Market, l’appuntamento mensile in collaborazione con Records Family Groove. Sabato 14 marzo, dalle 10:00 alle 20:00, decine di espositori metteranno in mostra più di 25.000 dischi - tra cui vinili 33 e 45 giri, picture disc, CD e musicassette. Sarà possibile trovare rarità, ristampe e versioni in LP degli album del momento, spaziando tra grandi classici del passato, rock, pop e rap contemporaneo.Nello stesso giorno, alle ore 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Temi più discussi: Vinyl Market: oltre 25.000 dischi in esposizione da WAO Isola; Vinyl Market il 14 marzo: dischi da collezione e la storia del CBGB protagonista della giornata; Arriva il mercatino del vinile in Isola; Vinyl Market, mercatino della musica e dei vinili.

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Negli spazi di coworking WAO Isola torna Vinyl Market, l’appuntamento mensile in collaborazione con Records Family Groove. Presenti decine di espositori: in mostra più di 25.000 dischi – tra cui vinili 33 e 45 giri, picture disc, CD e musicassette. x.com