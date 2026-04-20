Salerno il ritmo della Liberazione | Daniele Sepe unisce jazz e folk

Venerdì 24 aprile alle 21:00, il Centro Sociale di Salerno ospiterà un concerto che unisce jazz e folk, creando un mix di sonorità mediterranee e sperimentali. L’evento trasformerà lo spazio in un luogo di incontro musicale, con un artista che porta in scena un dialogo tra tradizione e innovazione attraverso le sue esecuzioni. La serata promette un’esperienza sonora varia e coinvolgente.

Il Centro Sociale di Salerno si trasformerà, nella serata di venerdì 24 aprile alle ore 21:00, nel palcoscenico di un dialogo sonoro che intreccia tradizioni mediterranee e sperimentazione elettronica. L’evento, curato dalla ResisTanz Produzioni, celebra la vigilia della Festa della Liberazione attraverso una proposta musicale che vede protagonisti il progetto Galactic Syndicate di Daniele Sepe e il trio Fanfara Station. L’architettura sonora tra radici popolari e contaminazioni jazz. Il cuore pulsante della serata sarà rappresentato dal Galactic Syndicate, formazione guidata dal sassofonista e compositore partenopeo Daniele Sepe. Il progetto si presenta con un organico di sette musicisti, studiato per esplorare un repertorio che spazia dalla world music alle influenze del jazz, passando per i richiami ai canti di matrice popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il ritmo della Liberazione: Daniele Sepe unisce jazz e folk Notizie correlate Contaminazioni sonore: Daniele Sepe e Fanfara Station in concerto al Centro Sociale di SalernoVenerdì 24 aprile, alle ore 21:00, il Centro Sociale di Salerno ospita un doppio concerto organizzato da ResisTanz Produzioni in occasione della... Leggi anche: Jazz a Livorno: 21 artisti dipingono il ritmo della musica