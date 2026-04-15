Jazz a Livorno | 21 artisti dipingono il ritmo della musica

Sabato 18 aprile alle 18.30, la Melograno Art Gallery di via Mar????? 6268 ospiterà l’inaugurazione di Jazz Eyes – L’arte dialoga col Jazz, un evento che vede coinvolti 21 artisti. Durante l’esposizione, le opere saranno ispirate dal ritmo e dall’estetica del jazz, creando un confronto tra musica e arti visive. La mostra si propone di mettere in scena una combinazione di suoni e immagini, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

Sabato 18 aprile, alle ore 18.30, la Melograno Art Gallery di via Mar????? 6268 aprirà le porte di un dialogo inedito tra suoni e forme con l’inaugurazione di Jazz Eyes – L’arte dialoga col Jazz. L’evento, che si inserisce nel più ampio quadro celebrativo dell’International Jazz Day Unesco Livorno 2026, vedrà la mostra aperta al pubblico fino a mercoledì 22 aprile alle ore 12.30. La proposta espositiva non si limiterà a una semplice esposizione di quadri, ma si configurerà come una vera e propria partitura visiva allestita per guidare il visitatore attraverso ritmi, pause e momenti di massima intensità espressiva. Gli artisti coinvolti hanno...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz a Livorno: 21 artisti dipingono il ritmo della musica “Jazz on Symphony”: il mondo del jazz e quello della musica sinfonica insiemeCon l’intento di voler mettere in dialogo due mondi come quello del jazz e della musica sinfonica, sono quest’anno infatti tre i concerti – due nel... Perugia, al Morlacchi “Gli Aristogatti” raccontano la musica al ritmo del jazzMusica dal vivo, narrazione teatrale e linguaggio jazz per avvicinare il pubblico più giovane – e non solo – all’ascolto consapevole: torna al Teatro...