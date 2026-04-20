Salerno Corre | 1200 atleti in gara tra sport e memoria storica

Questa mattina, nella piazza della Libertà a Salerno, si è svolta l’undicesima edizione della Salerno Corre, una gara di corsa su un percorso di 10 chilometri. L’evento ha visto la partecipazione di circa 1200 atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sono confrontati in una competizione che unisce sport e memoria storica. La manifestazione si ripete ogni anno e richiama un vasto pubblico di appassionati.

La piazza della Libertà a Salerno ha ospitato questa mattina la undicesima edizione della Salerno Corre, una competizione nazionale di 10 chilometri che ha la partecipazione di ben 1200 atleti. L’evento, organizzato dalla Asd Atletica Salerno sotto la guida del presidente Ruggero Gatto, ha coinvolto 96 diverse società sportive, trasformando il centro cittadino in un polo di aggregazione per il movimento podistico nazionale. Il valore intergenerazionale e l’identità territoriale della competizione. Oltre al numero elevato di iscritti, la manifestazione ha evidenziato una composizione demografica estremamente variegata, capace di unire diverse fasce d’età in un unico percorso competitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno Corre: 1200 atleti in gara tra sport e memoria storica Notizie correlate Tutti in marcia con ‘Salerno corre’, in 1200 per la 10 km: in gara anche un 80enne da BeneventoTempo di lettura: 2 minutiÈ stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della “Salerno Corre“, gara competitiva... Arte e memoria: esposizioni e proiezioni tra memoria storica e impegno civile per la PalestinaA Massa, nella cornice di Palazzo Ducale, si intensifica il dibattito pubblico intorno alla Palestina con una serie di appuntamenti che uniscono... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salerno corre forte: Kadiri fa il vuoto, Volpe lascia il segno.; La carica dei 1200 per l'undicesima edizione della Salerno Corre; Salerno Corre 2026: record di iscritti e solidarietà per l’11ª edizione; Salerno Corre. Oltre 1200 partecipanti, vincono Kadiri tra gli uomini e Volpe tra le donne. Tutti in marcia con 'Salerno corre', in 1200 per la 10 kmÈ stato un grande successo di pubblico e appassionati l'undicesima edizione della Salerno Corre, gara competitiva nazionale di 10 chilometri organizzata dalla Asd Atletica Salerno, presieduta da Rug ... ansa.it Salerno Corre: undicesima edizione da record tra sport, inclusione e spettacoloStampaÈ stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della Salerno Corre, gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Rugge ... salernonotizie.it SALERNO CORRE XI ED. ... ...SI E' TENUTA QUESTA MATTINA PER LE STRADE DELLA CITTA' LA TRADIZIONALE CORSA DI PRIMAVERA CHE HA VISTO UNA FOLTA SCHIERA DI QUALIFICATI PARTECIPANTI. PER LA CRONACA HANNO VINTO Yahy - facebook.com facebook Tutti in marcia con 'Salerno corre', in 1200 per la 10 km. 96 le società che hanno preso parte alla gara, un 80enne il partecipante più anziano #ANSA x.com