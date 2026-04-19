Tutti in marcia con ‘Salerno corre’ in 1200 per la 10 km | in gara anche un 80enne da Benevento

L’undicesima edizione di “Salerno Corre” ha richiamato circa 1.200 partecipanti, tra cui anche un uomo di ottant’anni proveniente da Benevento. La corsa competitiva di 10 chilometri, organizzata dall’Asd Atletica Salerno, ha visto un grande afflusso di pubblico e appassionati. La manifestazione si è svolta con successo, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli, e si è conclusa senza incidenti.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della “ Salerno Corre “, gara competitiva nazionale di 10 chilometri organizzata dalla Asd Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. La manifestazione si è tenuta questa mattina con partenza e arrivo da piazza della Libertà. Ben 96 le società sportive che hanno preso parte alla gara, per un totale di 1200 iscritti. L’atleta più anziano è Gerardo Tarantino della squadra Amatori Podismo Benevento per la categoria SM 80 (80 anni), mentre per le donne c’è Chiara Farano, SF 75 per Amici del Cammino di Barletta (77 anni). L’atleta più giovane è la quindicenne Mariarca Cecere della Caivano Runners.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tutti in marcia con ‘Salerno corre’, in 1200 per la 10 km: in gara anche un 80enne da Benevento Notizie correlate Salerno Corre 2026, domenica torna la 10 km con partenza e arrivo in Piazza della LibertàCresce l’attesa per l’undicesima edizione di “Salerno Corre”, la gara competitiva nazionale di 10 chilometri organizzata dalla ASD Atletica Salerno,... “L’Irpinia Corre”: torna la 10 km tra sport, territorio e passioneTempo di lettura: 3 minutiAtripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Novara una marcia per chiedere la pace; Fortunato show a Brasilia: l’Italia conquista otto medaglie ai Mondiali di marcia a squadre 2026 • Atletica; 2000 bambini in marcia per la pace nel centro di Genova: il programma; Brasilia: Fortunato d'oro, Italia 8 medaglie. Tutti in marcia con 'Salerno corre', in 1200 per la 10 km- SALERNO, 19 APR - È stato un grande successo di pubblico e appassionati l'undicesima edizione della Salerno Corre, gara competitiva nazionale di 10 chilometri organizzata dalla Asd Atletica ... ansa.it Tutti in marcia per il ‘Progetto donazione’Una marcia colorata e sorridente, per ricordare l’importanza del dono. Villafranca ha ospitato la 24ª edizione del ‘Progetto donazione al servizio della comunità’ che ha coinvolto sei istituti della ... lanazione.it Una salvezza conquistata in largo anticipo e i playoff ancora tutti da giocare: il Casarano del presidente Antonio Filograna Sergio è stato protagonista, dopo ben 26 anni di assenza dai campionati professionistici, di una stagione, non senza difficoltà, important facebook A tutti i novax che mi chiedono da anni un confronto pubblico voglio dire che accetto la loro proposta. Il confronto si terrà qui. x.com