Salerno confronto Fenailp sulle amministrative | presentata la candidatura di Pina Esposito

Oggi a Salerno, presso l'Hotel Mediterranea, si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Fenailp e operatori economici locali. Durante l'evento, è stata annunciata la candidatura di Pina Esposito alle prossime elezioni amministrative. La riunione ha visto la discussione di temi legati alla gestione comunale e alle proposte del settore economico in vista del voto.

Nella giornata di oggi, all'Hotel Mediterranea di Salerno, la sigla associativa Fenailp ha riunito gli operatori economici cittadini per un confronto programmatico in vista delle imminenti elezioni amministrative. L'incontro è stato l'occasione per ufficializzare la candidatura al Consiglio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Emergenza sicurezza a Salerno: la Fenailp incontra il Questore ConticchioSi è svolto nei giorni scorsi, in un clima di piena disponibilità e ascolto istituzionale, un incontro tra una delegazione di Fenailp Salerno Città e... Leggi anche: Elezioni provinciali, presentata la candidatura di Federico Carnevale