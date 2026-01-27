Emergenza sicurezza a Salerno | la Fenailp incontra il Questore Conticchio

In un incontro recente, la Fenailp di Salerno ha dialogato con il Questore Giancarlo Conticchio, evidenziando le crescenti preoccupazioni degli operatori commerciali sulla sicurezza in città. L’incontro si è svolto in un clima di disponibilità e ascolto istituzionale, con l’obiettivo di affrontare le problematiche emergenti e promuovere soluzioni condivise per migliorare la sicurezza locale.

Si è svolto nei giorni scorsi, in un clima di piena disponibilità e ascolto istituzionale, un incontro tra una delegazione di Fenailp Salerno Città e il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, promosso per rappresentare le crescenti preoccupazioni degli operatori commerciali in merito alla. Emergenza sicurezza a Salerno: la Fenailp incontra il Questore ConticchioAlla riunione hanno preso parte, in rappresentanza di Fenailp Salerno Città, Sabato Pecoraro, Presidente Provinciale, Sergio Casola, presidente del settore Artigianato, Davide Di Stefano, presidente d ...

