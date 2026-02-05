Il Consiglio comunale di Genova sollecita il Governo sullo stop agli animali nei circhi Ma perché i Comuni non possono vietarli?

Il Consiglio comunale di Genova ha chiesto al Governo di mettere fine all’uso degli animali nei circhi. La domanda che molti si fanno è: perché i Comuni non hanno il potere di vietarli? La questione resta aperta, anche se di fatto molte amministrazioni locali vorrebbero intervenire, ma mancano le basi legislative per farlo. Intanto, i circhi continuano a portare gli animali in scena, senza sosta.

Spesso ci si chiede perché i Comuni non intervengono per fermare i circhi che usano ancora gli animali negli spettacoli. La risposta è che non possono: solo la legge statale disciplina in materia. Legge che esiste ma la cui attuazione è stata già posticipata tre volte. Ecco perché la mozione del Consiglio comunale di Genova è un atto simbolico ma molto importante: un messaggio al Governo perché provveda a rendere la normativa efficace al più presto.

