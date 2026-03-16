Leonessa in gabbia aggredisce una bimba di 10 anni in Cina | si riaccende la questione sul business degli animali selvatici

Una leonessa allo Zhongshan Park Zoo di Shantou, nella provincia di Guangdong, ha aggredito una bambina di 10 anni durante un’attività di alimentazione. La ragazza si trovava all’interno dell’area dedicata ai visitatori quando l’animale l’ha afferrata. L’incidente ha riacceso il dibattito sul trattamento e sull’esposizione di animali selvatici in strutture pubbliche.