Leonessa in gabbia aggredisce una bimba di 10 anni in Cina | si riaccende la questione sul business degli animali selvatici
Una leonessa allo Zhongshan Park Zoo di Shantou, nella provincia di Guangdong, ha aggredito una bambina di 10 anni durante un’attività di alimentazione. La ragazza si trovava all’interno dell’area dedicata ai visitatori quando l’animale l’ha afferrata. L’incidente ha riacceso il dibattito sul trattamento e sull’esposizione di animali selvatici in strutture pubbliche.
Allo Zhongshan Park Zoo nella città di Shantou, nella provincia di Guangdong in Cina una leonessa ha afferrato una bimba durante una sessione turistica di alimentazione. L'incidente riaccende le critiche sullo sfruttamento e l'insicurezza degli zoo ma anche dei safari e di qualsiasi altra attività in cui gli animali vengono sfruttati per business. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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