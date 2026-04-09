La Casertana si avvicina alla fine della stagione con un calendario che potrebbe favorirla nella corsa al terzo posto. Nelle prossime tre giornate della regular season, la squadra avrà l’opportunità di conquistare punti importanti che potrebbero assicurare quella posizione utile per i playoff. In un arco di 270 minuti, la squadra ha la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica, avvicinandosi agli obiettivi prefissati.

Tempo di lettura: 2 minuti Tutto in 270 minuti per la Casertana che nelle ultime tre giornate della regular season ha ottime possibilità di conquistare il terzo posto che sarebbe fondamentale in chiave play off. Il doppio passo falso della Salernitana contro Potenza e Benevento ha permesso al Cosenza ed ai Falchetti di salire sul podio scavalcando i granata. Nel prossimo turno la compagine di mister Coppitelli ospiterà al Pinto l’ Audace Cerignola (52) che è già sicura di partecipare ai play off ma che ha tutto l’interesse a cercare di salire ancora in classifica (pugliesi ora ottavi) per disputare in casa il primo turno degli spareggi. Poi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, calendario favorevole in chiave terzo posto

Casertana, un calendario favorevole per la terza piazza: sognare non costa nullaTempo di lettura: < 1 minutoL’ambizione non si basa sul sogno ma su una solida realtà: la Casertana è squadra all’altezza della situazione, concreta...

SERIE C/ Casertana-Sorrento 2-0, Falchetti a -1 dal terzo posto tra grandine e black out al PintoTempo di lettura: 2 minutiTra grandine, black out elettrico e maxi recupero succede di tutto tra Casertana e Sorrento, ma alla fine a gioire sono i...

Argomenti più discussi: Casertana un calendario favorevole per la terza piazza | sognare non costa nulla; SERIE C/ Potenza nella storia, i lucani alzano al cielo la Coppa Italia e si qualificano per i play off; Napoli - Milan, sfida con vista sul secondo posto. Spunta il nome di Conte per il dopo Gattuso; Casarotto piazza l’acuto la Casertana sbanca Cava.

& | Altro appuntamento presso il Casertana Store. Domani alle ore 17, Gabriele Rocchi e Coli Saco faranno visita ai tifosi che raggiungeranno lo stadio 'Pinto' per approfittare degli scontri fino al 50% su tutta la linea adidas e per assicurarsi un - facebook.com facebook

23' st Cambio Casertana Proia Butic #CaveseCasertana 0-1 x.com