Bivio derby | la Salernitana deve riprendere il terzo posto o vede le streghe

La Salernitana si prepara ad affrontare il match contro il Benevento, capolista, all'Arechi. La squadra non potrà contare su tre titolari, oltre a Inglese che da mesi è fuori dai giochi. L'incontro si svolgerà in un impianto semivuoto. La formazione campana cerca di riconquistare il terzo posto in classifica, obiettivo che si fa più difficile senza alcuni giocatori chiave.

Alla ricerca del terzo posto perduto. Senza tre giocatori titolari (al netto di Inglese che è ormai fuori dai giochi da mesi), la Salernitana ospita all'Arechi (semivuoto) il Benevento capolista. E' la partita bivio: i granata devono vincere per riconquistare il terzo posto e respingere il primo assalto del Cosenza e della Casertana che li hanno scavalcati relegandoli in quinta posizione; il Benevento vuole fare il colpo per blindare il primo posto e “rischiare” di festeggiare all'Arechi, se oggi facesse più punti del Catania, impegnato a distanza. L'allenatore dei granata, Serse Cosmi, rinuncia a Cabianca, Gyabuaa e Capomaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Verso Salernitana-Benevento: giallorossi con la B nel mirino, granata a difesa del terzo postoTempo di lettura: 2 minutiUmori diametralmente opposti per Benevento e Salernitana che si affronteranno il 6 aprile nel derby dell’Arechi, il primo...

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