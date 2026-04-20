Salento rincari in vista per la Tari | la mappa dei comuni tra sconti e ipotesi stangata

In diverse località del Salento si prospettano aumenti della tassa sui rifiuti, con alcune amministrazioni che valutano anche possibilità di riduzioni o sconti. Sono stati analizzati i piani tariffari dei vari comuni, evidenziando differenze tra le tariffe applicate e le eventuali variazioni previste nel prossimo anno. La questione dei rincari si lega anche alle modalità di raccolta differenziata adottate, che rappresentano un elemento chiave nel conteggio finale delle imposte.

C’è un dato che, più di altri, spiega perché la raccolta differenziata non è soltanto una questione ambientale. Il borgo di Melpignano, con l’80,52 per cento di raccolta differenziata validata, si dimostra il comune più virtuoso della provincia di Lecce e si colloca tra i primi in tutta la Puglia. Lo ha confermato la Regione Puglia con l’ultima determina dirigenziale in cui si sono definite le fasce per il pagamento del tributo ambientale, la Tari. Un risultato che si traduce in un beneficio concreto: ecotassa ridotta a 2,582 euro a tonnellata, meno della metà rispetto ai Comuni che restano sotto il 65 per cento e che pagano 6,196 euro a tonnellata.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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