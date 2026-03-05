Aumentano i prezzi di benzina e gasolio stangata anche a Latina La mappa dei rincari

I prezzi di benzina e gasolio sono cresciuti, colpendo anche i cittadini di Latina. La mappa dei rincari si amplia, con effetti diretti sulle spese quotidiane. La situazione si lega agli ultimi sviluppi nel Medio Oriente, dove la guerra tra Israele e Iran ha influenzato il mercato energetico. La provincia di Latina registra un’impennata dei costi dei carburanti, visibile nelle pompe di benzina.

Pesano anche sulle tasche dei pontini gli effetti scaturiti dall’attacco di Israele e Usa all’Iran. I rincari si fanno già sentire Si fanno già sentire anche sulle tasche dei cittadini della provincia di Latina gli affetti della guerra di Israele e Usa contro l’Iran e della risposta del Paese nell'area mediorientale. Lo scontro in atto da poco meno di una settimana, dal 28 febbraio scorso, si riflette prepotentemente sul mercato del petrolio, i cui prezzi sono già in forte aumento. E le tensioni si fanno sentire anche sui prezzi dei carburanti, anche nel territorio pontino. Abbiamo infatti analizzato la situazione nella sola città di Latina, per vedere a quanto ammonta a oggi il costo della benzina, come anche del diesel e del gasolio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

