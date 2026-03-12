Villaricca piange Giuseppe Lucarelli | il 19enne non ce l’ha fatta dopo la ferita alla gola

A Villaricca, la comunità piange Giuseppe Lucarelli, un ragazzo di 19 anni che si trovava in ospedale a causa di una ferita alla gola. Nonostante le speranze, il giovane non è sopravvissuto e le autorità hanno confermato il decesso nelle ultime ore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i cittadini, che si erano uniti nel tentativo di sostenerlo.

Chi era Giuseppe Lucarelli e cosa è successo davvero a Villaricca. Una comunità intera ha sperato fino all’ultimo, ma purtroppo la notizia che nessuno voleva sentire è arrivata nelle scorse ore: Giuseppe Lucarelli è morto. Il 19enne di Villaricca, in provincia di Napoli, è deceduto dopo due giorni di ricovero in ospedale a causa di una gravissima ferita alla gola riportata in un incidente domestico. Il giovane era stato soccorso la mattina del 9 marzo e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ ospedale San Giuliano di Giugliano. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Perché la ferita alla gola era così grave. Secondo quanto ricostruito dai sanitari, la ferita riportata dal ragazzo era particolarmente profonda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

