Sai perchè in via del Corso a Roma è nata l’espressione ‘avere la prescia al culo’?

L’espressione “avere la prescia al culo” ha origine probabilmente dall’attività di vendita ambulante che, in passato, si svolgeva lungo via del Corso. Questa strada, tra le più frequentate di Roma, vedeva infatti molte bancarelle e venditori che si muovevano rapidamente per attirare clienti. La frase si riferisce quindi a chi si muove con prontezza, spesso legata a chi si spostava velocemente tra le bancarelle o cercava di afferrare affari in fretta.

Via del Corso è una delle strade più celebri di Roma, attraversata ogni giorno da migliaia di persone tra negozi, palazzi storici e flussi turistici continui. Ma dietro il suo nome e la sua fama si nasconde anche una curiosa espressione popolare, tanto colorita quanto radicata nel linguaggio comune: “ avere la prescia al culo ”. Un modo di dire che richiama immediatamente l’idea della fretta, ma che affonda le sue radici in una storia sorprendente. Le corse sfrenate nel cuore di Roma: come è nata l’espressione “avere la prescia al culo”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per secoli, l’attuale Via del Corso — un tempo chiamata via Lata — è stata teatro di spettacolari e pericolose corse di cavalli senza fantino.🔗 Leggi su Funweek.it

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