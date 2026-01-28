Sai perché Via del Corso si chiama così? C’entra il Carnevale di Roma

Via del Corso, una delle strade più conosciute di Roma, resta sempre affollata di passanti. Ogni giorno, centinaia di persone camminano tra negozi e caffè, senza fermarsi. La strada ha un nome che molti ignorano il motivo, ma in realtà si collega al Carnevale di Roma. Questa tradizione, radicata nella storia della città, ha dato il nome alla via, che oggi è il cuore dello shopping e del passeggio nel centro storico.

Tra le strade più famose di Roma c’è sicuramente Via del Corso, che ogni giorno viene attraversata da migliaia di persone, romani e turisti. Ma qual è l’origine del suo nome? La verità è che non c’entra lo shopping né la comune denominazione di “corso” per indicare un qualche percorso urbano. La sua denominazione ha un’altra storia, che affonda le radici in una tradizione antica e decisamente più spettacolare, a un evento che che per secoli ha trasformato quest’arteria capitolina nel cuore pulsante della città. Lo sapevate? C’entra il Carnevale di Roma! Via del Corso a Roma: perché si chiama così?.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Via del Corso Roma

Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l’ultimo giorno del Carnevale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Via del Corso Roma

Argomenti discussi: Welfare, presentati i servizi dell’UOCST di via del Molo e il cronoprogramma per il potenziamento della stazione di posta; Ancora uno slalom per i CHI del Comitato; Eboli. Multicultur-ALI: Aperitivo per l’Autonomia; Storia della bowling bag: borse primavera 2026.

Sai cosa hanno in comune un perfetto Negroni e una mise en placed da chef Te. Dopo questo corso. CORSO GRATUITO DI RISTORAZIONE - 900 ore che cambiano le carte… in tavola! Vuoi lavorare nella ristorazione ma non sai da dove iniziare O ma - facebook.com facebook