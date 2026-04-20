Sagra della schiacciata all' olio

Il venerdì 1° maggio, la Pinetina di Via Bessi ospiterà la tradizionale Sagra della schiacciata all'olio, un evento che ogni anno richiama molti membri della comunità locale. La manifestazione si svolge in un'area aperta e prevede la distribuzione di piatti tipici e momenti di incontro tra i partecipanti. L’evento è organizzato con l’obiettivo di favorire la socializzazione e raccogliere fondi per iniziative benefiche.

Il prossimo venerdì 1° maggio, la comunità di Scandicci si ritroverà presso la Pinetina di Via Bessi per il consueto appuntamento dedicato alla convivialità e al sostegno sociale. L’evento, che si svolgerà proprio di fronte alla sede dell'Humanitas, si aprirà alle ore 9:00 per proseguire.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Sagra della schiacciata di Pasqua e del carciofo fritto a San MiniatoA Ponte a Egola, frazione di San Miniato, torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale: la 18ª Sagra della Schiacciata di Pasqua e... Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa della Schiacciata e del Tortello; Sagra della ficattola; Sagre in Toscana ad aprile: weekend di gusto tra tartufo, tortelli e feste di primavera; Mondeghili a catinelle, sagra della polpetta 2026. Sagre a Firenze, Pistoia e Prato, voglia di stare insieme e sapori del territorioDomenica 21 Bivigliano ospita la sagra della schiacciata. Si parte dalle 10 e si va avanti tutto il giorno. Continua fino al 28 settembre la sagra del tartufo a Fiesole, al circolo Arci Il Girone. Si ... lanazione.it Sagre in Toscana ad aprile: weekend di gusto tra tartufo, tortelli e feste di primaveraLe sagre di aprile rappresentano l’avvio della stagione più ricca per la Toscana, quando i borghi tornano a popolarsi e le cucine all’aperto diventano punto di incontro tra residenti e visitatori. Dal ... msn.com **Sabato 25 aprile **2026, festa della Liberazione, è in programma la **Sagra della Primavera**, organizzata dal [Circolo Acli San Colombano](https://www.facebook.com/profile.phpid=100063498433121). Apertura degli **stand gastronomici** alle ore 12 (c - facebook.com facebook