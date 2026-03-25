A Ponte a Egola, frazione di San Miniato, si svolge la 18ª edizione della Sagra della Schiacciata di Pasqua e del Carciofo Fritto, organizzata dall’Associazione Culturale La Ruga. L’evento richiama ogni anno numerosi visitatori e rappresenta una delle tradizioni più consolidate nella zona, con degustazioni e manifestazioni legate alle specialità locali. La manifestazione si svolge nel rispetto delle pratiche e delle modalità della tradizione.

A Ponte a Egola, frazione di San Miniato, torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale: la 18ª Sagra della Schiacciata di Pasqua e del Carciofo Fritto, organizzata dall’Associazione Culturale La Ruga. Tre giorni, da venerdì 27 a domenica 29 marzo, all’insegna del gusto toscano e della convivialità. Si comincia con la cena del venerdì e del sabato, mentre la domenica l'appuntamento a tavola raddoppia con il pranzo. Protagonisti indiscussi saranno i sapori autentici del territorio: dalle immancabili schiacciate di Pasqua, proposte anche nella nuova versione con gocce di cioccolato, al carciofo fritto, croccante e dorato, fino alle specialità a base di coniglio e ad altre specialità nel menù. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Sagra della schiacciata di Pasqua e del carciofo fritto a San Miniato

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