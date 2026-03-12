Internazionalizzazione export finanziamenti | a Confapi il 18 marzo convegno nazionale di Sace e Simest

Il 18 marzo si terrà a Piacenza un convegno nazionale organizzato da Confapi in collaborazione con Sace e Simest, dedicato alle piccole e medie imprese. L'evento si focalizza su temi come internazionalizzazione, export e finanziamenti, offrendo un approfondimento sulle strategie per espandersi sui mercati esteri e sugli strumenti di supporto disponibili per le aziende italiane.

L'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese compie diverse tappe in Italia ed è un'occasione di incontro diretto con gli imprenditori Approda anche a Piacenza il convegno nazionale dedicato alle piccole e medie imprese e agli strumenti per l'internazionalizzazione promosso da Confapi insieme a Sace e Simest. L'appuntamento è per mercoledì 18 marzo alle 14.30 (con registrazione partecipanti dalle 14) nella sede di Confapi Industria Piacenza in via Menicanti 1: l'iniziativa fa diverse tappe in Italia e rappresenta un'importante occasione di incontro diretto con gli imprenditori. Secondo l'indagine... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it