Sacchi neri addio dal 4 maggio solo involucri trasparenti per i rifiuti
Dal 4 maggio entrerà in vigore a Verona un nuovo regolamento che vieta l’uso di sacchi neri o non trasparenti per la raccolta dei rifiuti. D'ora in avanti, solo involucri trasparenti potranno essere utilizzati per conferire i rifiuti domestici su tutto il territorio comunale. La disposizione riguarda tutte le zone della città e si applica a tutte le utenze domestiche. La modifica mira a favorire una maggiore trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani.
A partire dal prossimo 4 maggio entrerà in vigore su tutto il territorio comunale di Verona il divieto assoluto di utilizzare sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti. Il provvedimento, introdotto tramite un’ordinanza del sindaco Damiano Tommasi, riguarda indistintamente le.🔗 Leggi su Veronasera.it
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