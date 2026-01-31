Artena vergogna rifiuti in strada | cumuli di sacchi neri abbandonati

Questa mattina ad Artena si sono visti cumuli di rifiuti lasciati in strada. Sacchi neri, buste di plastica e cartoni sono stati abbandonati accatastati a ridosso di un muretto e di una cancellata in ferro, creando un vero e proprio spettacolo di incuria e trascuratezza. La scena ha suscitato molte proteste tra i residenti, che chiedono interventi immediati per ripulire e prevenire ulteriori abbandoni.

Un cumulo di sacchi neri, buste di plastica e cartoni accatastati indiscriminatamente a ridosso di un muretto e di una cancellata in ferro. È questa la fotografia del degrado che arriva da una delle strade cittadine, trasformata da incivili in una discarica a cielo aperto. Un gesto che non rappresenta solo una violazione delle norme ambientali, ma un vero e proprio sfregio al decoro urbano e all'immagine della città. L'amministrazione comunale, però, non intende lasciare impunito questo ennesimo episodio di malcostume. È stato infatti reso noto che l'area interessata dall'abbandono è coperta dal sistema di videosorveglianza.

