Anagni addio ai sacchi neri | scatta l’obbligo di quelli trasparenti

Da questa settimana ad Anagni entra in vigore il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. I sacchi neri spariscono e vengono sostituiti con quelli trasparenti. La città si prepara a questa novità, ma subito arrivano le polemiche tra i politici locali. Alcuni cittadini protestano perché temono problemi con le nuove regole, altri invece accolgono la novità con diffidenza. La questione diventa subito uno dei temi principali del dibattito pubblico.

Ad Anagni cambia la gestione dei rifiuti, ma la novità innesca immediatamente una dura polemica politica. A partire da oggi, venerdì 30 gennaio, scatta il divieto assoluto di utilizzare i sacchi neri per il conferimento dell'indifferenziato. Una decisione comunicata dall'amministrazione comunale tramite i canali social, che ha provocato la reazione veemente del gruppo consiliare LiberAnagni, guidato da Luca Santovincenzo. La direttiva, diffusa attraverso la pagina Facebook del Sindaco, impone l’utilizzo esclusivo di sacchi trasparenti per la frazione secca residua. Secondo quanto spiegato nella nota comunale, il provvedimento si rende necessario per un motivo preciso: «Contrastare il conferimento errato dei rifiuti, che compromette la qualità della raccolta differenziata, abbassa le percentuali di riciclo e comporta un aumento dei costi di smaltimento».🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

