Sabrina Salerno | Ho sentito un nodulo pensavo che il tumore fosse tornato ma era una ciste

Sabrina Salerno ha condiviso a Verissimo la sua esperienza con un nodulo al seno, che inizialmente le aveva causato preoccupazione per un possibile tumore. La cantante ha spiegato di aver scoperto che si trattava di una ciste e ha anche parlato del momento in cui si è riunita con la sorella dopo anni di separazione. Durante l'intervista è stato ricordato anche il rifiuto del padre biologico di riconoscerla.

Sabrina Salerno racconta a Verissimo la paura per un nodulo al seno, poi rivelatosi una ciste. In studio anche l’incontro con la sorella Manuela, ritrovata dopo anni e il parere contrario di quel padre biologico che non aveva voluto riconoscerla.🔗 Leggi su Fanpage.it

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