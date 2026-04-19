Durante la puntata di Verissimo trasmessa domenica 19 aprile, Sabrina Salerno ha parlato delle sue condizioni di salute, rivelando di aver temuto che un tumore fosse tornato. La cantante ha aggiunto di stare ora bene e di aver superato quel momento di preoccupazione. La conduttrice Silvia Toffanin le ha posto alcune domande sulla sua situazione, a cui Salerno ha risposto con sincerità.

Sabrina Salerno, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 19 aprile, risponde alle domande della conduttrice Silvia Toffanin sulle proprie condizioni di salute e confessa: "Pensavo che il tumore fosse tornato, ora sto bene". La cantante, dopo la diagnosi di tumore al seno, si è sottoposta a un intervento e a un ciclo di terapia. "Ora sto bene, faccio i controlli e prendo un farmaco, secondo il protocollo", dice l'artista. "Quest'estate ero in vacanza in Grecia, ero in barca, c'era anche mio figlio. Ho sentito un nodulo, non l'ho detto a nessuno. Lo sapeva solo mio marito", spiega Sabrina Salerno. "Dopo 15 giorni di silenzio, appena sono rientrata in Italia sono andata in ospedale pensando che il tumore fosse tornato, ero sicura", confessa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La confessione di Sabrina Salerno: "Ho temuto che fosse tornato"

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