Sabrina Salerno la malattia e la paura | Pensavo il tumore fosse tornato

Durante la trasmissione televisiva di domenica 19 aprile, una cantante e showgirl ha parlato delle sue condizioni di salute, rispondendo alle domande dell’ospite. Ha raccontato di aver avuto paura che il tumore fosse tornato, ma ha poi chiarito di star bene. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale riguardo a una malattia che ha affrontato in passato.

(Adnkronos) – "Pensavo che il tumore fosse tornato, ora sto bene". Sabrina Salerno, oggi ospite a Verissimo nella puntata di domenica 19 aprile, a Silvia Toffanin risponde alle domande sulle proprie condizioni di salute. La cantante, dopo la diagnosi di tumore al seno, si è sottoposta ad un intervento e a un ciclo di terapia.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Richardson Viano: “Alle Olimpiadi con Haiti, pensavo fosse uno scherzo. A Cortina ho avuto paura”Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Richardson Viano porta la sua storia dopo essere diventato il primo sciatore di Haiti alle Olimpiadi... Leggi anche: Verissimo: Sabrina Salerno con la sorella e il caso Venturelli Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chi è il nuovo fidanzato di Chiara Balistreri: la storia d'amore dopo un periodo difficile; Verissimo: Chiara Balistreri, Sabrina Salerno, Nino D’Angelo e Paola Iezzi tra gli ospiti. Malattia Sabrina Salerno, come sta ora? | Quando mi hanno detto che avevo un tumore è cambiato tuttoSabrina Salerno, come sta dopo il tumore al seno: Mi sono aggrappata ai medici, la prevenzione ci salva la vita ... ilsussidiario.net Sabrina Salerno ospite a Sarabanda Celebrity, chi è la showgirl: età, genitori, dove vive, la malattia, la vita privata e la carrieraSabrina Salerno torna protagonista stasera in tv, domenica 8 giugno, a «Sarabanda Celebrity». Su Italia1 Enrico Papi si torna a far cantare. Va infatti in onda la terza puntata del quiz musicale, ... ilmessaggero.it La nostra prossima ospite è un’artista che ha saputo superare ogni difficoltà, senza lasciarsi mai abbattere Diamo il benvenuto a #Verissimo a Sabrina Salerno! facebook