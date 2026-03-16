Dopo il torneo di Indian Wells, il ranking WTA è stato aggiornato con alcune novità. Aryna Sabalenka sale in vetta grazie alla vittoria in California, mentre Elena Rybakina, arrivata in finale, conquista la seconda posizione scalzando Iga Swiatek, ora terza. La posizione di Paolini rimane invariata nella classifica mondiale.

Lunedì 16 marzo 20267 Jasmine Paolini 423244 Elisabetta Cocciaretto 1255143 Lucrezia Stefanini 540151 Nuria Brancaccio 493 152 Lucia Bronzetti 490200 Lisa Pigato 367 BJK Cup 2026, le convocate di Italia-Giappone. Presente Jasmine Paolini, c’è anche Tyra Caterina Grant Curling femminile, l’Italia si sblocca ai Mondiali! Australia battuta in nove end Dopo due sconfitte consecutive l’Italia alza la testa ai Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (16 marzo 2026): Sabalenka vola, Rybakina scavalca Swiatek. Stabile Paolini

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