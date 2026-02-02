Questa settimana la classifica WTA registra qualche novità. Aryna Sabalenka mantiene il primo posto, ma Elena Rybakina si avvicina, pronta a sfidarla. In top-10 entra anche Lucia Paolini, che si avvicina alle migliori. Dopo gli Australian Open 2026, il ranking si muove ancora, con alcune giocatrici che cercano di salire di posizione.

Lunedì di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile, completati gli Australian Open 2026. La finale di Melbourne ha incoronato la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa contro la n.1 del ranking, Aryna Sabalenka. Un risultato che non cambia la vetta della graduatoria, sempre occupata dalla bielorussa, ma che consente a Rybakina di scalare posizioni. La giocatrice di origini russe, infatti, da quest’oggi è n.3 del mondo con 7610 punti, vicina al n.2 della polacca Iga Swiatek (7978), mentre il distacco da Sabalenka è sempre piuttosto sensibile (10990 punti). A completare la top-10 sono le americane Amanda Anisimova (6680), Coco Gauff (6423) e Jessica Pegula (6103), la russa Mirra Andreeva (4731), Jasmine Paolini (4267), la svizzera Belinda Bencic (3342) e l’ucraina Elina Svitolina (3205), che grazie alla semifinale raggiunta in Australia è tornata nel gruppo delle migliori dieci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (2 febbraio 2026): Aryna Sabalenka in vetta, Rybakina si avvicina. Paolini in top-10

Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, la quarta consecutiva.

