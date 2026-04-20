Russell e i Wolff al South Garda | missione futuro nel karting

Durante la pausa del calendario automobilistico, un pilota di Formula 1 ha visitato il circuito di South Garda Karting, dove ha incontrato alcuni giovani driver. La visita si è svolta con l’obiettivo di supportare le future generazioni nel mondo del karting. La presenza del pilota ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati presenti sul circuito. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato comunicato.

George Russell ha approfittato della recente pausa del calendario automobilistico per tornare alle origini del, visitando il circuito di South Garda Karting per sostenere i giovani talenti in pista. Il pilota Mercedes è stato accompagnato da Toto Wolff e Susie Wolff, con l’obiettivo di osservare le prestazioni di Jack Wolff durante una giornata dedicata alla nuova generazione di piloti. Radici e continuità nel cuore del karting internazionale. Il ritorno al South Garda Karting non rappresenta solo un momento di svago per il pilota britannico, ma un vero e proprio pellegrinaggio tecnico su un tracciato che ha segnato la sua formazione ventitré anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russell e i Wolff al South Garda: missione futuro nel karting Notizie correlate Leggi anche: Quando Wolff licenziò Hamilton e Rosberg: "Non pensavano al team". Avvertimento a Kimi e Russell? Herbert avverte Russell: “Antonelli è il preferito di Wolff”La Mercedes ha aperto il Mondiale 2026 di F1 imponendo un ritmo che, almeno per ora, non sembra lasciare spazio a troppi contendenti.