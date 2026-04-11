Quando Wolff licenziò Hamilton e Rosberg | Non pensavano al team Avvertimento a Kimi e Russell?

Nel 2016, il team principale di Mercedes ha ricordato un episodio in cui minacciò di licenziare i piloti Lewis Hamilton e Nico Rosberg a causa delle continue tensioni tra di loro. La decisione arrivò dopo che le rivalità personali dei due erano diventate troppo forti, compromettendo l'armonia del team. L’episodio è stato richiamato come esempio di come conflitti interni possano influenzare le dinamiche della squadra e le decisioni in pista.

Il dominio Mercedes nel Mondiale F1 2026 sembra solido. Tre gare e altrettante vittorie, Andrea Kimi Antonelli leader iridato davanti a George Russell. Toto Wolff, però, sa bene che la rivalità tra compagni di squadra può deflagrare inaspettatamente e nei modi peggiori. Dieci anni fa il team principal sperimentò questa situazione durante la convivenza tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Esasperato dai dissapori interni, nonostante le vittorie a ripetizione, adottò una soluzione drastica: minacciare il licenziamento dei propri piloti. Lo ha rivelato durante un’intervista a The Athletic. Il racconto di Wolff parte dal GP di Spagna 2016: al via Rosberg e Hamilton finirono per eliminarsi con un goffo contatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando Wolff licenziò Hamilton e Rosberg: "Non pensavano al team". Avvertimento a Kimi e Russell? Leggi anche: Wolff: "Kimi è una piccola rockstar, ma evitiamo pressioni. Lui e Russell alla pari" Leggi anche: Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e Hamilton