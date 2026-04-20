Russell Crowe prepara la sua ‘rinascita’ per Highlander

L’attore ha condiviso sui social un’immagine in cui si trova in palestra, impegnato in un allenamento intenso. La foto mostra il suo volto concentrato e muscoli in evidenza, mentre si dedica alla preparazione fisica. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato il suo impegno e la forma atletica. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a progetti futuri o altre attività legate alla sua carriera.

Roma, 20 aprile 2026 – C’è un’immagine che vale più di molte dichiarazioni. Russell Crowe ha pubblicato uno scatto su X: si allena, suda. Non è solo fitness: è un messaggio. Il progetto è il nuovo Highlander, e il tono sembra chiaro fin da subito. Ritorno. Trasformazione. Forse rivincita. A rendere tutto ancora più esplicito è la didascalia: una citazione che richiama direttamente l’universo del film. Un modo per dire che non si tratta di una comparsata, ma di un ruolo centrale, costruito con cura. There can be only one . pic.twitter.comwR80g36MMb — Russell Crowe (@russellcrowe) April 18, 2026 Highlander: cast che alza l’asticella. Il reboot diretto da Chad Stahelski (lo stesso dietro la saga di John Wick ) punta in alto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russell Crowe prepara la sua ‘rinascita’ per Highlander Notizie correlate Highlander: Russell Crowe anticipa la trasformazione fisica in una fotoLa star de Il Gladiatore si concede generosamente ai fan sui social media anticipando il fisico scolpito per il ruolo di Ramirez. Highlander: azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry CavillDopo The Witvcher, Henry Cavill torna a impugnare la spada in un remake ad alto tasso di azione e spettacolo, nuovi dettagli sulla storia del suo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I film in onda in TV stasera, sabato 18 aprile 2026: Siani e Bisio sfidano Harrison Ford; Highlander | azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry Cavill. Russell Crowe prepara la sua ‘rinascita’ per HighlanderRoma, 20 aprile 2026 – C’è un’immagine che vale più di molte dichiarazioni. Russell Crowe ha pubblicato uno scatto su X: si allena, suda. Non è solo fitness: è un messaggio. Il progetto è il nuovo ... quotidiano.net Russell Crowe irriconoscibile: ecco la sua trasformazione per il reboot di Highilander [FOTO]Russell Crowe torna sotto i riflettori con una trasformazione che non è passata inosservata. L’attore, tra i nomi più iconici di Hollywood, è attualmente impegnato nella preparazione del reboot di Hig ... bestmovie.it Guardate la foto a tema Highlander condivisa dall'attore Premio Oscar Russell Crowe sui propri canali social... https://cinema.everyeye.it/notizie/highlander-straordinaria-trasformazione-russell-crowe-reboot-872853.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook Facciamo pena anche a Russell Crowe ormai #Italia #Nazionale #BosniaItalia #Gravina x.com