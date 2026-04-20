Highlander | Russell Crowe anticipa la trasformazione fisica in una foto

L’attore noto per il suo ruolo ne Il Gladiatore ha condiviso sui social una foto che mostra un suo cambiamento fisico in vista di un nuovo personaggio. Nella foto, si vede il suo fisico più definito e muscoloso, risultato di un intenso allenamento. La pubblicazione ha suscitato l’attenzione dei follower, che hanno commentato l’aspetto rinnovato dell’attore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo al progetto in cui sarà coinvolto.

La star de Il Gladiatore si concede generosamente ai fan sui social media anticipando il fisico scolpito per il ruolo di Ramirez. Dopo la gustosa anteprima del CinemaCon di Las Vegas, Russell Crowe ha anticipato una nuova trasformazione fisica per il reboot di Highlander, dove affiancherà hhenry Cavill nei panni del mentore Ramirez. La foto diffusa sui social media dall'attore, che aggiorna costantemente i fan suoi suoi numerosi impegni lavorativi e non, mostra quanto sul serio l'attore premio oscar stia prendendo l'impegno sul set scozzese. La trasformazione di Russell Crowe sul set di Highlander Nel reboot diretto da Chad Stahelski del classico fantasy action anni '80, Russell Crowe interpreta Ramirez, il mentore di Connor MacLeod a cui, nell'originale, ha dato volto Sean .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Highlander: Russell Crowe anticipa la trasformazione fisica in una foto Notizie correlate Highlander: azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry CavillDopo The Witvcher, Henry Cavill torna a impugnare la spada in un remake ad alto tasso di azione e spettacolo, nuovi dettagli sulla storia del suo... Russell Crowe pensa ci sia una ragione precisa dietro al flop di questo suo film del 2010A distanza di oltre un decennio dall'uscita nelle sale, il film “Robin Hood” del 2010 torna al centro del dibattito cinematografico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Highlander: azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry Cavill; Highlander, il remake sarà un massacro: lo spoiler clamoroso che mette in allerta i fan più sensibili; Highlander: Henry Cavill punta sulla brutalità iconica per rilanciare il franchise; Highlander | azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry Cavill. Highlander: Russell Crowe anticipa la trasformazione fisica in una fotoLa star de Il Gladiatore si concede generosamente ai fan sui social media anticipando il fisico scolpito per il ruolo di Ramirez. movieplayer.it Highlander reinventa l’azione con Henry Cavill e un Russell Crowe implacabileHighlander con Henry Cavill, cosa sappiamo dopo il CinemaCon 2026 Il remake di Highlander con Henry Cavill è stato presentato in anteprima al CinemaCo ... assodigitale.it Questa sera “Il Morandini” consiglia… 15 aprile 21.10 Venti Su Telesette trovate tutte le settimane ben 84 recensioni degli autori del celebre dizionario dei film e delle serie TV. Non perdetele! #thegladiator #russellcrowe #ridleyscott #film #telesette - facebook.com facebook Facciamo pena anche a Russell Crowe ormai #Italia #Nazionale #BosniaItalia #Gravina x.com