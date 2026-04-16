Dopo il suo ruolo in The Witcher, Henry Cavill torna a interpretare un personaggio armato di spada in un remake che promette scene d’azione intense e spettacolari. La pellicola rivede la storia di Conor MacLeod, con un’ambientazione in stile “Highlander” e sequenze che richiamano le atmosfere di John Wick. Nel film, un attore di grande esperienza interpreta un personaggio di carattere stoico.

Dopo The Witvcher, Henry Cavill torna a impugnare la spada in un remake ad alto tasso di azione e spettacolo, nuovi dettagli sulla storia del suo Conor MacLeod. Le riprese di Highlander sono in corso, ma il remake del classico fantasy action anni '80 con Christopher Lambert è già uno dei titoli più attesi del 2027. E a ragione, visto quanto anticipato al CinemaCon 2026. Diretto dal regista della saga di John Wick Chad Stahelski, il film in lavorazione si concentrerà su una moderna versione di Connor MacLeod, guerriero immortale che affronta orde di nemici con la sua spada in duelli mozzafiato. Prodotto da Amazon MGM, il video che fornisce un breve assaggio di quanto ci aspetta prossimamente al cinema è stato introdotto da Cavill in un messaggio .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Highlander: azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry Cavill

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