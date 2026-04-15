La carica della solidarietà | torna il Campo Lavoro Missionario Sei centri di raccolta e 2.500 volontari

È tornato il Campo Lavoro Missionario, un'iniziativa che coinvolge circa 2.500 volontari distribuiti tra sei centri di raccolta situati nelle zone di Rimini, Riccione, Bellaria, Santarcangelo e Villa Verucchio. In questa occasione, sono stati preparati circa 170.000 sacchi destinati alla distribuzione nelle abitazioni delle comunità locali. La solidarietà si manifesta attraverso l’impegno di chi dedica tempo e risorse per sostenere questa attività.