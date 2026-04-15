La carica della solidarietà | torna il Campo Lavoro Missionario Sei centri di raccolta e 2.500 volontari
È tornato il Campo Lavoro Missionario, un'iniziativa che coinvolge circa 2.500 volontari distribuiti tra sei centri di raccolta situati nelle zone di Rimini, Riccione, Bellaria, Santarcangelo e Villa Verucchio. In questa occasione, sono stati preparati circa 170.000 sacchi destinati alla distribuzione nelle abitazioni delle comunità locali. La solidarietà si manifesta attraverso l’impegno di chi dedica tempo e risorse per sostenere questa attività.
Ben 170.000 sacchi in distribuzione presso altrettante abitazioni. Sei centri di raccolta di cui 2 a Rimini e altri 4 a Riccione, Bellaria, Santarcangelo, Villa Verucchio. A questi si aggiungono 6 centri “satelliti” a Cattolica, Coriano-Ospedaletto, Mondaino, Morciano, Rivazzurra- Miramare e San.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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