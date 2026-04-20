Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria. È stato l’ex presidente bulgaro a conquistare il voto, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’Unione Europea. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per chi sostiene una linea diversa rispetto alle politiche europee finora adottate nel paese. La competizione elettorale ha visto diversi candidati, ma è stato Radev a ottenere il consenso della maggior parte degli elettori.

L’ex presidente bulgaro Rumen Radev, conosciuto per la sua posizione critica nei confronti della Ue e per i suoi appelli a rivitalizzare le relazioni con la Russia, ha definito una “vittoria della speranza” quella ottenuta dalla sua formazione politica, Bulgaria Progressista (PB), che si è assicurata il primo posto nelle ottave elezioni parlamentari del Paese in cinque anni. Le proiezioni degli istituti demoscopici indicano che PB ha ottenuto circa il 44% dei voti, percentuale che gli garantirebbe una maggioranza assoluta con almeno 129 seggi nel Parlamento bulgaro, composto da 240 seggi. I risultati definitivi sono attesi per oggi ma i primi sondaggi mostrano PB in netto vantaggio sul partito GERB di Borissov e sulla coalizione liberale PP-DB, che si prevede otterranno entrambi circa il 12% dei voti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rumen Radev trionfa in Bulgaria, “è vittoria della speranza”

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