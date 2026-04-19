Bulgaria trionfa Rumen Radev il candidato filo-Putin ed euroscettico

In Bulgaria, i primi risultati delle elezioni anticipate indicano una vittoria del partito 'Bulgaria progressista', con circa il 39% dei voti, secondo le proiezioni dell'agenzia Market Lynx. Rumen Radev, ex presidente e candidato del partito, si trova in testa con questa percentuale, mentre i seggi si sono chiusi e si attendono i dati ufficiali definitivi.

In Bulgaria i primi exit poll diffusi dall'agenzia Market Lynx alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 38,9% dei voti il partito 'Bulgaria progressista' dell'ex presidente Rumen Radev. Dura batosta per i conservatori di Gerb. Il leader del partito Boyko Borissov aveva governato il Paese nel passato per quasi dieci anni. Ora Gerb si piazzerebbe al secondo posto con il 15,4% dei voti. L'altra novità di stasera riguarderebbe i socialisti. Il loro partito Bsp nonostante le previsioni delle agenzie sarebbe riuscito a superare lo sbarramento al 4% per entrare in Parlamento raccogliendo il 4,1% dei voti. Sempre...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bulgaria, trionfa Rumen Radev, il candidato filo-Putin ed euroscettico Notizie correlate Bulgaria, vince Rumen Radev. Chi è l'esperto top gun filo Putin che ha dichiarato guerra agli oligarchiLa Bulgaria torna alle urne per l’ottava volta in cinque anni, simbolo di una crisi politica ormai strutturale che mette alla prova la tenuta... L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei votiIl partito “Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dopo Ungheria, Bulgaria e Cipro: le elezioni in UE nel 2026; Le ottave in 5 anni: Al via le elezioni in Bulgaria, favorito il centrosinistra | blue News; Bulgaria al voto: timori Ue per svolta filorussa a Sofia; La Bulgaria nelle mani di Putin: il voto che può far precipitare l'Unione europea nel caos | Libero Quotidiano.it. In Bulgaria l'euroscettico Radev verso la vittoriaL'ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso la vittoria in Bulgaria, al voto per l'ottava volta ... ansa.it In Bulgaria gli exit poll danno in vantaggio il partito dell’ex presidente Rumen RadevDomenica in Bulgaria si sono tenute le elezioni anticipate e le ottave degli ultimi cinque anni di instabilità politica. I seggi hanno chiuso alle 19 e gli exit poll (i sondaggi basati su ciò che le p ... ilpost.it Bulgaria, vince Rumen Radev. Chi è l'esperto top gun filo Putin che ha dichiarato guerra agli oligarchi facebook Bulgaria, vince Rumen Radev. Chi è l'esperto top gun filo Putin che ha dichiarato guerra agli oligarchi x.com