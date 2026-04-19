Il presidente uscente bulgaro Rumen Radev si trova tra i candidati favoriti alle prossime elezioni nel paese. Radev, ex pilota militare e aviatore di professione, ha avuto un passato come ufficiale di volo e ha partecipato a missioni militari. Recentemente, ha avuto uno scontro pubblico con Kiev e le sue posizioni sono considerate da alcuni membri dell’Unione Europea come rischiose. La sua candidatura ha suscitato attenzione sia tra gli elettori che nelle istituzioni europee.

In Bulgaria si vota per eleggere un nuovo Presidente e il favorito è proprio il Presidente uscente, Rumen Radev, che ha volontariamente dismesso il proprio mandato e indetto nuove elezioni. Ex pilota dell’Aeronautica, Radev promette una lotta alla corruzione, ma le sue posizioni filorusse e antieuropeiste preoccupano gli stati dell’Ue. Rumen Radev, dall’esercito alla politica Rumen Radev è, prima di tutto, un militare. A neppure vent’anni si arruola nell’Aeronautica Militare bulgara, scalando i vertici dell’organizzazione. Miglior laureato del proprio corso all’Università dell’aeronautica, prosegue la carriera da pilota di caccia mentre implementa i propri studi con un master in strategie militari negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Rumen Radev, favorito alle elezioni in Bulgaria temuto dall’Ue: il passato da Top Gun e la lite con Kiev

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