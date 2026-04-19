La Bulgaria ha appena concluso le elezioni, segnando l’ottava consultazione in cinque anni, in un momento di instabilità politica che coinvolge il sistema democratico nazionale e l’intera Unione Europea. Tra le candidature di rilievo, si distingue Rumen Radev, il candidato vincitore, noto anche per le sue posizioni critiche verso alcuni ambienti e per alcune dichiarazioni contro gli oligarchi. La situazione politica nel paese continua a essere caratterizzata da tensioni e incertezze.

La Bulgaria torna alle urne per l’ottava volta in cinque anni, simbolo di una crisi politica ormai strutturale che mette alla prova la tenuta democratica del Paese e, più in generale, l’equilibrio geopolitico dell’Unione europea. In questo contesto emerge come favorito l’ex presidente Rumen Radev, figura controversa ma popolare, che promette stabilità e lotta alla corruzione, mentre suscita timori per le sue posizioni considerate più ambigue nei confronti della Russia. Il voto odierno rappresenta molto più di un normale passaggio elettorale: è un banco di prova per capire se, dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, possa emergere un nuovo attore capace di riequilibrare – o destabilizzare – la linea europea su Ucraina, Russia e governance interna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bulgaria, vince Rumen Radev. Chi è l'esperto top gun filo Putin che ha dichiarato guerra agli oligarchi

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