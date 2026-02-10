Salah verso l' addio? L' Arabia Saudita pronta a un' offerta

Le voci su un possibile addio di Mohamed Salah all’Liverpool si fanno sempre più insistenti. L’attaccante egiziano potrebbe presto partire per l’Arabia Saudita, dove le squadre della Saudi Pro League stanno facendo offerte allettanti. La trattativa sembra avviata, e nelle prossime settimane si capirà se Salah deciderà di cambiare aria o di restare in Inghilterra.

Le indiscrezioni sull'avvenire di Mohamed Salah crescono di giorno in giorno, con l'idea di un possibile trasferimento in Saudi Pro League che potrebbe cambiare la traiettoria della stagione per il Liverpool. In un mercato caratterizzato da offerte importanti, l'interesse dell'Al Ittihad si sta rafforzando grazie a una manovra che punta a combinare garanzia sportiva ed elevati ritorni economici. Le informazioni pubblicate da Footmercato indicano una fase avanzata delle trattative tra l'intermediario del giocatore e i vertici del club di Gedda, segnando una svolta rispetto alle dinamiche viste nell'ultima finestra estiva.

