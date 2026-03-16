Nel terzo weekend di marzo, il Rugby Quarto Circolo ha ospitato le partite delle squadre Under 16 e Seniores, con l’Under 16 che ha ottenuto una vittoria nella fase interregionale. La squadra Seniores ha disputato la propria gara, mentre l’Under 18 era a riposo. La manifestazione si è svolta in casa, con le varie formazioni impegnate sul campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel terzo weekend di marzo, in casa Rugby Quarto Circolo, a riposo la Under 18, sono scese in campo la formazione giovanile Under 16 e la formazione Seniores. La Under 16 ha incontrato la A.s.d. Bisceglie Rugby. La Under 16 gialloblu si è qualificata prima nel campionato regionale campano e ciò le ha consentito di qualificarsi alla fase interregionale. L’incontro, disputato sul campo neutro di Foggia, si è concluso con il punteggio di 19 a 59 in favore dei giovani sanniti. Appuntamento ora tra 2 settimane verso la prima del girone siciliano, presumibilmente verso il Cus Catania in campo neutro. La formazione Seniores ha incontrato, tra le mura amiche dell’impianto di via F. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rugby IV Circolo, brilla l’under 16 alla fase interregionale: bene anche la squadra Seniores

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