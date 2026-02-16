Under 14 e Seniores in campo | weekend positivo per il Rugby Quarto Circolo

Il Rugby Quarto Circolo ha registrato un weekend positivo perché le squadre Under 14 e Seniores hanno giocato in casa durante il secondo fine settimana di gennaio. La partita dei giovani ha visto una vittoria importante grazie all'impegno dei ragazzini, mentre la squadra più grande ha conquistato un risultato utile in una gara combattuta. La presenza dei tifosi ha dato un'ulteriore spinta ai giocatori, creando un'atmosfera vivace al campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel secondo weekend di gennaio, in casa Rugby Quarto Circolo, sono scese in campo la formazione giovanile Under 14 e la formazione Seniores. La Under 14 La Seniores sul campo cittadino di via Compagna, ha incontrato il Rugby Cosenza. L'Incontro è terminato con il punteggio di 52 a 20 per i gialloblu Sanniti. Il risultato dell'incontro non è mai stato davvero in discussione se non quando i sanniti hanno commesso degli errori difensivi dei quali i cosentini hanno approfittato. Va detto, a tal proposito, che i cosentini hanno davvero lottato sino all'ultimo secondo di gioco dando prova di carattere.