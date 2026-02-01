Bologna a scuola media con il coltello minaccia i compagni | denunciato

Uno studente di una scuola media di Bologna ha preso un coltello artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite. La scena si è svolta in classe, e l’intervento rapido degli insegnanti ha evitato conseguenze più gravi. La polizia è stata chiamata e lo studente è stato denunciato. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha scosso studenti e famiglie.

(Adnkronos) – Uno studente di scuola media a Bologna ha estratto un coltellino artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite. Il fatto, come riporta ‘Il Resto del Carlino’, è successo alcuni giorni fa. Al culmine di una discussione il ragazzino ha tirato fuori dall’astuccio un coltellino ma gli insegnati sono riusciti a disarmarlo e ad avvisare i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno denunciato il minore, che non ha ancora compiuto quattordici anni e quindi non è imputabile. Pochi giorni fa in un istituto scolastico superiore di Budrio era stato trovato un machete nello zaino di un 15enne.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Bologna Media Alle scuole medie con il coltello minaccia i compagni: le prof chiamano i carabinieri Alle scuole medie di Bologna, un ragazzino ha minacciato i compagni con un coltello fai da te durante una lite. Lite lungo via Atenea: sessantenne minaccia con coltello il "rivale": denunciato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bologna Media Argomenti discussi: Bologna, docente trova machete nello zaino di uno studente. Il giovane è stato denunciato; Accerchiano studente e lo rapinano davanti a una scuola media a Bologna; Bologna, studente va a scuola con un machete nello zaino; Anche una delegazione modenese in piazza a Bologna contro i tagli delle autonomie scolastiche. Alunno delle medie minaccia i compagni con un coltello durante una lite, denunciatoUno studente di una scuola media della periferia di Bologna ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli. (ANSA) ... ansa.it Piazza Bologna, 13enne picchiato all'uscita da scuola. Il padre: «Nessuno è intervenuto»Il ragazzo frequenta la scuola media Winckelmann. Poco dopo la campanella è stato colpito al volto da un coetaneo di un'altra sezione. In serata la risposta della scuola: «Verifichiamo quanto accaduto ... roma.corriere.it Dopo il tragico evento del ragazzo ucciso a coltellate in una scuola, a Bologna un ragazzo di 15 anni si è presentato in classe con un machete nello zaino. Forse si conferma ancora una volta l'esigenza di metal detector in alcune scuole Alessandro Beccalos - facebook.com facebook Bologna, incendio alla scuola d’infanzia di via Tintoretto: 100 bambini evacuati x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.