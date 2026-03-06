Ruba al Tigotà e morde il vigilante per scappare | 31enne arrestata

Una donna di 31 anni è stata arrestata a Nonantola dopo aver tentato di rubare al Tigotà. Durante il tentativo di fuga, ha morso un vigilante nel tentativo di sottrarsi alla persona che la stava fermando. L’arresto è scattato subito dopo che la donna è stata bloccata dalle forze dell’ordine. La vicenda ha avuto un epilogo con l’arresto della 31enne.

Fermata dai Carabinieri a Nonantola dopo aver sottratto merce per oltre 160 euro e aggredito la guardia giurata: il giudice convalida l'arresto per rapina impropria e dispone l'obbligo di firma per la donna Un normale tentativo di taccheggio si è trasformato in una rapina impropria a Nonantola, culminata in una reazione inaspettatamente violenta. La mattina di mercoledì 4 marzo, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una trentunenne modenese, con precedenti alle spalle, sorpresa a rubare all'interno del negozio "Tigotà" di via Ilaria Alpi. La donna si era aggirata tra gli scaffali riempiendo un borsone con svariati prodotti per l'igiene personale, accumulando merce per un valore complessivo di circa 167 euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Ruba cosmetici e spintona il vigilante per fuggire: 50enne arrestata dai carabinieri per rapinaNei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato una 50enne italiana che, al termine dei necessari... Ruba merce in un negozio del centro e morde l'addetto alla sicurezza, arrestata una donnaI carabinieri hanno arrestato una donna dominicana di 58 anni residente a Montesilvano dopo il reato consumato a Pescara Una donna di 58 anni della...